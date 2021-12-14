2021/12/14 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري..وثيقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور مذكرة قبض بحق المرشحة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).