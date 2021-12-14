بالنسب المئوية.. كتلة سياسية تكشف لأول مرة عن حظوظ الكاظمي بولاية ثانية

2021/12/14 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حدد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، نسب التوافق بين الكتل السياسية على تجديد ولايات الرئاسات الثلاث، مبينا ان نسبة التجديد للحلبوسي والكاظمي تتراوح بين 10 الى 20%.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكتل السياسية طرحت في نقاشاتها الأخيرة موضوع تجديد الولايات للرئاسات الثلاث وإمكانية توافق الكتل على الامر وموافقتها".

وأضاف ان "حظوظ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتجديد لا تتجاوز الـ 10% فيما كانت حظوظ رئيس البرلمان محمد الحلوبسي لا تتعدى 20%"، مبينا ان "التوافق السياسي في اخر المطاف هو من سيحدد ملامح الحكومة المقبلة".

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