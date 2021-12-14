6 حيل لدى أندرويد تعمل على تعزيز أداء هاتفك

2021/12/14 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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يمكن لمجموعة من النصائح والحيل أن تجعل هاتف أندرويد الخاص بك واحدا من أقوى الهواتف الموجودة على الإطلاق.

ويعد أندرويد أحد أكثر أنظمة التشغيل انتشارا حول العالم، إلا أن هذا لا يمنحه لقب "لا يقهر"، فهو مثل أي شيء آخر في صناعة الهواتف والأجهزة الذكية، يمكن أن يواجه بعض الخلل ويتأخر أحيانا في عمله.

وهنا 6 حيل بسيطة تدعم أداء الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد بكفاءة:

تخلص من التطبيقات غير المستخدمة

على الرغم من أن هذا قد يبدو منطقيا، إلا أنك ستندهش من عدد مستخدمي الهواتف الذكية الذين لديهم الكثير من التطبيقات غير المستخدمة الموجودة في هواتفهم.

ولن يؤدي إلغاء تثبيت هذه التطبيقات إلى تحرير بعض مساحة التخزين لديك فحسب، بل سيعزز أيضا أداء هاتفك بشكل عام.

وللأسف، تأتي بعض أجهزة أندرويد مزودة بتطبيقات مثبتة مسبقا قد لا تكون مفيدة، ومع ذلك، يمكنك اختيار تعطيلها.

قم بتحسين التخزين الخاص بك

تتمتع أجهزة أندرويد بالقدرة على توسيع سعة التخزين الخاصة بها باستخدام بطاقة microSD.

ويمكن القول إن هذه واحدة من أكبر المزايا التي تتمتع بها أجهزة أندرويد مقارنة بأجهزة iOs الخاصة بـ"آيفون".

وسيؤدي ذلك إلى زيادة حجم الوسائط والتطبيقات التي يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك، ويسمح لك بنقل كميات كبيرة من البيانات من هاتفك إلى أجهزة أخرى.

يقدم نظام أندرويد عددا من تطبيقات مكافحة الفيروسات المتميزة التي تأتي مزودة بكشف البرامج الضارة والوقاية منها، ومجموعة من ميزات الخصوصية ومكافحة السرقة.

وأفضل ما في هذه التطبيقات هو أن معظمها مجاني تماما.

حاول إعادة التشغيل

في بعض الأحيان، كل ما يحتاجه هاتفك الذكي هو إعادة تشغيل بسيطة للمساعدة في إعادة تنشيطه.

ويمكن أن يساعد إعادة تشغيل هاتف أندرويد في حذف جميع الملفات المؤقتة المفتوحة على جهازك.

ويمكنه أيضا تنظيف ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتي بدورها تزيد من أداء الجهاز.

قم بإيقاف تشغيل الخلفية المتحركة

كلما قل عدد المهام التي يحتاجها هاتفك في الخلفية، كان أداؤه أفضل.

وحتى مجرد إيقاف تشغيل أشياء مثل الخلفية الحية (live wallpaper) على شاشتك الرئيسية يمكن أن يساعد في تخفيف أعباء هاتفك الإضافية.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت (cache)

على غرار أجهزة الكمبيوتر، يمكن أن تساعد البيانات المخزنة مؤقتا على الهواتف في تحميل التطبيقات المرتبطة بها بشكل أسرع.

ومع ذلك، من المحتمل أن هناك تطبيقات لا تستخدمها بانتظام، وفي هذه الحالات، سترغب في حذف البيانات المخزنة مؤقتا.

ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى توفير مساحة على هاتفك، وبالتالي تحسين أداء الجهاز.

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