2021/12/14 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى الفريق الركن احمد سليم قائد عمليات بغداد عددا من شيوخ ووجهاء عشائر منطقتي الكاظمية والطوبجي في جانب الكرخ ، بحضور النائبة عالية نصيف ، لمناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تطويرها بالتعاون مع الدوائر الحكومية واسنادها .وذكر بيان للقيادة انه تم التأكيد على ضرورة توطيد العلاقة بين القوات الأمنية والمواطنين للقضاء على الحالات الشاذة والمشبوهة التي تؤثر على السلم المجتمعي وسبل تعزيز الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية .وشدد قائد العمليات على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المواطنين قدر تعلقها بالجانب الامني.من جانبهم ثمن الحضور دور قيادة العمليات متمثلة بقائدها ومنتسبيها بتقديم الدعم والاسناد لجميع الجهات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يلتقي شيوخ ووجهاء منطقتي الكاظمية والطوبجي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يلتقي شيوخ ووجهاء منطقتي الكاظمية والطوبجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).