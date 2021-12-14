قتلى وجرحى جراء انفجارات في انحاء متفرقة من افغانستان

2021/12/14 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من حركة طالبان، اثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان، اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، سعيد خوستي، في بيان:" ان تفجيرا أسفر عن مقتل شخص وإصابة عنصرين من حركة طالبان" .في المقابل، قالت مصادر ، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة شاه شهيد في المنطقة الثامنة في كابول أوقعت 3 قتلى".وفي السياق ذاته ، قال شاهد عيان " إن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة "داشت بارشي" في كابول بعد ظهر اليوم، دون وقوع إصابات.ولم تعلن أي جهة حينها مسؤوليتها عن الانفجارات، إلا أن تنظيم "داعش" شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا./انتهى9

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