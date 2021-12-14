ملك البحرين خلال القمة الخليجية: نؤكد على أهمية الالتزام بمضامين إعلان العُلا

2021/12/14 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- مباشر: أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية الالتزام بمضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين …

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