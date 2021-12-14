66 جامعة وكلية عراقية تحقق مواقع تنافسية في التنصيف العالمي

2021/12/14 | 20:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تحقيق ست وستين جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية مواقع تنافسية هامة في الإصدار الجديد للتصنيف العالمي للجامعات UI Greenmetrics 2021.وذكرت الوزارة في بيان أنه “سجلت نسخة العام 2021 (​https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021​​​) تقييم تسعمائة وست وخمسين مؤسسة تعليمية في العالم وقد تمكنت الجامعات العراقية من زيادة حضورها وتنافسها […]

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