2021/12/14 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تعليق الإمارات محادثات صفقة "F-35" مع أمريكا، إلى رسالة رئيس وزراء إسرائيل التي تركها بعد لقاء محمد بن زايد، مروراً بتصريح رئيس الأركان الإيراني عن مباحثاته مع السعودية والإمارات، ورد محمد رمضان على "إساءة عنصرية" من رجل دين شيعي، وصولاً إلى كشف مجلة تايم عن شخصية العام 2021.إليكم ملخص توب 5 لأبرز وأهم الأخبار في الشرق الأوسط والعالم لهذا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5.. الإمارات تعلق مفاوضات "F-35".. ومحمد رمضان يرد على "إساءة عنصرية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5.. الإمارات تعلق مفاوضات "F-35".. ومحمد رمضان يرد على "إساءة عنصرية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).