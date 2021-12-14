مسؤول أميركي للحرة: إدارة بايدن ملتزمة بصفقة الـ

2021/12/14 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، ما زالت ملتزمة بصفقة طائرات أف-35 مع الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ألمحت تقارير إلى أن الإمارات لوحت برفض الصفقة.

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