2021/12/14 | 21:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: استعدنا 80 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الرعاية بينهم عناصر أمن وموظفون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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