التركيز الآن على السعر.. العراق يفاوض السعودية على الكهرباء

2021/12/14 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري العراق، الذي يواجه أزمة طاقة

حادة، محادثات مع السعودية من أجل شراء

الطاقة الكهربائية، بحسب ما أكد،

الأحد، وزير النفط العراقي، إحسان

إسماعيل.

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط

والغاز، وهو ثان

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