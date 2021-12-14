بالفيديو.. وقفة احتجاجية لعمال بلدية القائم وتهديد بترك للعمل

2021/12/14 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار نظم عدد من العاملين بصفة ( أجر يومي ) في مديرية بلدية قضاء القائم غربي محافظة الانبار، والحدودي مع سوريا، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر، وبدون اي اسباب مقنعة، بحسب وصفهم.وطالب المحتجون، محافظ الانبار علي الدليمي، ومدير بلديات المحافظة عماد الدليمي، بـ”الكشف عن سبب تأخير الرواتب ومعالجة …

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وقفة احتجاجية لعمال بلدية القائم وتهديد بترك للعمل أولاً على النور نيوز.

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