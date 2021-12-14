2021/12/14 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير في العاصمة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “القت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير في بغداد المركز الخبري الوطني.

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