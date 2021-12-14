2021/12/14 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفر جرعتان من لقاح فايزر، حماية بنسبة 70% بتقريبًا من الأعراض الشديدة للمتحور “أوميكرون”، أحد تحورات سلالة كوفيد-19، وفقًا لنتائج دراسة، نُشرت الثلاثاء، في جنوب أفريقيا.وأثار ظهور النوع شديد التحور، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنسبة 70%..



جرعتان من فايزر تحميان من أوميكرون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنسبة 70%.. جرعتان من فايزر تحميان من أوميكرون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنسبة 70%.. جرعتان من فايزر تحميان من أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).