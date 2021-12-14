الديمقراطية الحقيقية ودورها في تنمية وتقدم وتطور المجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/14 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم الذي يشارك فيه جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة أما مباشرة أو من خلال ممثلين لهم ينتخبون من قبل أبناء الشعب في اقتراع عام والديمقراطية يقصد بها حكم الشعب يمارس سيادته بنفسه مباشرة ويصبح البرلمان والحكومة مسؤولان عن حماية تطوير الديمقراطية وتعمل الديمقراطية أن يكون الصراع سلمي وتصبح فرصة أمام الناس للتأثير على مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ......





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