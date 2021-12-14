وادي الرمم والوصفيين الجدد والوطن البديل - هاله ابوليل

2021/12/14 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل وادي الرمم والوطن البديل و الوصفيين الجدد كنت اول مرة اسمع كلمة وادي الرمم من سائق تكسي اخبرته ان يقلني الى فندق (نسيت اسمه) لحضور مؤتمر عن اللاجئين في العاصمة عمان ,مؤتمر يتحدث به محاضرين من ليبيا والسودان ومصر والجزائر وفلسطين والعراق , فقال لي السائق بعد ان استفسر عن المؤتمر بجلافة عز نظيرها وبتشفي حقود : كل الفلسطينية سنة 1970 قتلناهم ورميناهم في وادي الرمم.



فاعدت الكلمة ورا ......





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