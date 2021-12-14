سجن الحوت.. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 مدانين بالارهاب

2021/12/14 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر في سجن الناصرية المركزي، الثلاثاء، بأن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام بحق 3 محكومين بالإرهاب.

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وقالت المصادر لـ"ناس"، (14 كانون الأول 2021)، إن "فريق الإعدامات في سجن الحوت نفذ الحكم شنقاً بحق مدان بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الناصرية عام 2013، والذي راح ضحيته أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً".

وأضافت المصادر أن "الفريق نفذ حكم الإعدام بحق مدانين إثنين أيضاً ساهما بتفجيرات في محافظة كربلاء قبل سنوات".

وتابعت، أن "التنفيذ تم وفقاً لاكتساب أحكام المدانين الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها".

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