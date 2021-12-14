البيان الختامي للقمة الخليجية: أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء

2021/12/14 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي عقب قمته في الرياض :" ان اي اعتداء على دولة عضو في هذه المنظمة سيعتبر اعتداء على جميع الاعضاء فيها".واتفق زعماء كل من السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـثانية والاربعين ، الذي تلاه امين مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، على "التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا".كما جددت القمة ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات .واكد البيان الختامي للقمة اهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.وجرى اجتماع زعماء دول الخليج العربية في العاصمة السعودية بعد أن استضافت مدينة العلا في المملكة في أوائل كانون الثاني 2021 القمة الـحادية والاربعين التي وقعت خلالها قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر على بيان أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى./انتهى9

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