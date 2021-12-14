العمل الجماعي والتحول الرقمي.. محاور رئيسية في البيان الختامي للقمة الخليجية

2021/12/14 | 21:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- مباشر: أكد البيان الختامي للقمة الخليجية، ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات، مجددًا التأكيد على أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب، وأهمية التحول الرقمي في دول مجلس التعاون.وكان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول …

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