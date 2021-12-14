بلدية نينوى تحدد موعد انطلاق خطة الأموال المجمدة

2021/12/14 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية بلديات نينوى، اليوم الثلاثاء، إنجاز جميع مشاريع برنامج الدعم والاستقرار في المحافظة، وفيما حددت موعد انطلاق خطة الأموال المجمدة، أوجزت أبرز المشاريع التي تم إدراجها لعامي 2021-2022.وقال مدير […]

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