2021/12/14 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت الشرطة البريطانية، إنها تمكنت من الوصول إلى والدة رضيع جرى العثور عليه، قبل ثمانية أشهر، إثر التخلي عنه في الشارع، وهو ملفوف في بطانية.وبحسب شبكة “سكاي نيوز”، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 8 أشهر..



الشرطة البريطانية تفك لغز أم الرضيع “المختفية” المركز الخبري الوطني.

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