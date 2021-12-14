2021/12/14 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الليرة اللبنانية تسجيل مستوى قياسي وتاريخي أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء، الثلاثاء، إلى 28 ألف ليرة، في انهيار غير مسبوق للعملة لم تشهده خلال مراحل سابقة من تاريخ البلاد، فيما لا يزال السعر الرسمي ثابت على سعر 1500 لليرة واحدة.ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخه، وصفها البنك الدولي بـ"الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار تاريخي لليرة اللبنانية.. وخبيرة تحذر عبر CNN: حدود الأزمة النقدية متفلتة تماماً والعملة في سقوط حر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار تاريخي لليرة اللبنانية.. وخبيرة تحذر عبر CNN: حدود الأزمة النقدية متفلتة تماماً والعملة في سقوط حر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).