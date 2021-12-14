بابل تتصدر.. ست وستون جامعة وكلية عراقية في التصنيف العالمي

2021/12/14 | 21:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتمد التصنيف العالمي (UI Greenmetrics) على معايير البنى التحتية.

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