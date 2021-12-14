2021/12/14 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحدث منسق الكتلة الشعبية المستقلة المرشح الفائز محمد عنوز، الثلاثاء، عن آخر خطوات تأسيس كتلة المعارضة داخل مجلس النواب، وذلك مع إعلان حركة امتداد قرب تحالفها مع حركة الجيل الجديد.وذكر عنوز في لقاء تابعه “النور نيوز” أن “المستقلين توزعوا على الكتل والاحزاب، وقليل من يصمد لمواجهة المحاصصة والمغانم التي سادت طوال …

ظهرت المقالة الكتلة الشعبية تكشف عن حوارات للتحالف مع امتداد والجيل وكانون أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الشعبية تكشف عن حوارات للتحالف مع امتداد والجيل وكانون) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الشعبية تكشف عن حوارات للتحالف مع امتداد والجيل وكانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).