2021/12/14 | 21:41 - المصدر: وكالة ناس

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مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يترأس اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني

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ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات و التوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس أزمة اللاجئين العراقيين على الحدودالبيلاروسية، والخطة الوطنية لإزالة الألغام، فضلا عن مناقشة ورقة عمل وتوصيات إكمال الرقم الوظيفي.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

14-كانون الأول-2021

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