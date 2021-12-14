بلديات نينوى تحدد موعد انطلاق خطة الأموال المجمدة في المحافظة

2021/12/14 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية بلديات نينوى، اليوم الثلاثاء، إنجاز جميع مشاريع برنامج الدعم والاستقرار في المحافظة، وفيما حددت موعد انطلاق خطة الأموال المجمدة، أوجزت أبرز المشاريع التي تم إدراجها لعامي 2021-2022.وقال مدير بلديات نينوى، رعد الحديدي، للوكالة الرسمية، إن “مشاريع البنى التحتية تجري في كل محافظة نينوى وثورة الاعمار موجودة ومستمرة في مركز …

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