تعويذة ضد الإنتحار - سعود سالم

2021/12/14 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم مللنا مللنا مللنا حقا مللنا لدرجة الموت مللنا حتى الغثيان مللنا من كل شيء في هذا العالم المزيف مللنا من الحكام ومن البرلمان ومن الصحافة والتحليل السياسي مللنا من الحلول المنتظرة والخطوات القادمة مللنا من هذه الثقافة المزرية مللنا ثقافة الفاست فوود والروايات الركيكة وأشعار الحب وشقشقة العصافير مللنا من الكوارث الطبيعية ومن الطبيعة القاسية مللنا من الرياح الساخنة والعواصف الرملية مللنا من الجفاف وال ......





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