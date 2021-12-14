من هي ألكسندرا كولونتاي؟ - ساندرا بلودورث

2021/12/14 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساندرا_بلودورث –النص تدوينة باللغة الانكليزية نشرتها الكاتبة على صفحتها على الفايسبوك–ألكسندرا كولونتاي التي نعرفها ولدت باسم ألكسندرا دومونتوفيتش عام 1872.



ستختبر الحرب والثورة، وستكون واحدة من أشهر خطباء/خطيبات الحركة العمالية الأوروبية، كاتبة، ومحرضة ومنظمة طوال 30 سنة كثورية.رفضت كندا اعتمادها سفيرة لدولة العمال السوفيتية.



كان من غير المعقول أن تتولى امرأة مثل هذا المنصب.



وعندما وصلت إلى النر ......





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