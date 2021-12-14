استنتاجات عن كرونشتاد - جان جاك ماري

2021/12/14 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جان_جاك_ماري الفصل الأخير من كتاب جان جاك ماري، كرونشتاد، Fayard، ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;-—هل كانت كرونشتاد انفجاراً عفوياً أو، كما ادعت الحكومة السوفياتية، نتيجة مؤامرة معدة بعناية من قبل الجيش الأبيض المدعوم من الخارج؟ في تقريره السري المرسل يوم 18 آذار/مارس إلى رؤسائه، كتب ممثل المركز الإداري، منظمة مناهضة للبلاشفة وقريبة من الجناح اليميني للاشتراكيين الثوريين، بروشفيت: “اندلعت الحركة بش ......





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