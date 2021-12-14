شاهد بالفيديو.. حكومة اقليم كردستان تكثف من جهودها الاحترازية في مواجهة المتحور اوميكرون

2021/12/14 | 21:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CPpJZSOP6_U

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