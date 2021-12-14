اجتماع عراقي يبحث 3 ملفات مهمة بينها ازمة العراقيين المهاجرين

2021/12/14 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث 3 ملفات مهمة بينها ازمة العراقيين المهاجرين.

وقال إعلام مستشار الأمن الوطني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس اجتماعا لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات و التوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف ان "المجلس ناقش أزمة اللاجئين العراقيين على الحدودالبيلاروسية، والخطة الوطنية لإزالة الألغام، فضلا عن مناقشة ورقة عمل وتوصيات إكمال الرقم الوظيفي".

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