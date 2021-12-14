الاعرجي يترأس اجتماع مجلس وكلاء الامن الوطني

2021/12/14 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ترأس مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس وكلاء الامن الوطني، بحضور اعضاء المجلس.وناقش المجلس ، بحسب بيان للمستشارية الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات و التوصيات اللازمة بشأنها. وناقش المجلس ازمة اللاجئين العراقيين على الحدودالبيلاروسية، والخطة الوطنية لازالة الالغام، فضلا عن مناقشة ورقة عمل وتوصيات اكمال الرقم الوظيفي./انتهى9

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