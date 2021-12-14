مصرع واصابة 3 اشخاص بحادثي سير في ذي قار

2021/12/14 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت شرطة ذي قار اليوم ، عن مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادثي سير منفصلين غرب وجنوب الناصرية .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية :" ان عجلة نوع لاندكروز انقلبت في البادية بين الناصرية والسماوة واسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 51 عاماً واصابة اخر يبلغ من العمر 44 عاماً ، من سكنة الناصرية " .واضاف :" ان شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً من سكنة ناحية كرمة بني سعيد ، توفي بحادث انقلاب دراجته النارية ".واوضح :" ان شرطة ذي قار فتحت تحقيقين في الحادثين لمعرفة ملابساتهما ، فيما تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي "./انتهى9

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