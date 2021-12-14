2021/12/14 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 تغييراً بين الكبار حصيلة مواجهات الممتاز درجال: الجمهور المُرتكَز الأساس لرفع الحظر عن ملاعبنا الناصرية- باسم الركابي 14 تغيرا شهدها جدول الترتيب الفرقي بعد انتهاء مباريات الدور الثاني عشر للدوري الممتاز بكرة القدم واكثر الغانيمن كان الامانة الذي تقدم من 13الى 9 اثر فوزه على نوروز بهدف محققا الفوز الثالث تواليا في تحول مؤثر […]

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