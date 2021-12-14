2021/12/14 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب الديوانية يمتعض من حكم مباراته مع القاسم الديوانية ـ حسن ظاهر الخزاعي انبرى مدرب الديوانية الجديد الدولي حمزة هادي و مساعده حيدر كريم عند مقيم الحكام لمباراة فريقه مع ضيفه فريق القاسم الحكم الدولي السابق عباس عبد الحسين للحديث والتضجر من عدم كفاءة حكم المباراة احمد خلف في ادارة المباراة و وصولها الى بر […]

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