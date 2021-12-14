بالوثيقة.. محافظ ذي قار يقترح تسمية مدينة اور الاثرية عاصمة للثقافة والتراث العراقي للعام 2022

2021/12/14 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قدم محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي مقترحا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتسمية مدينة اور الاثرية عاصمة للثقافة والتراث العراقي للعام 2022 ، لاهميتها في التراث العالمي ولرفد اقتصاد المحافظة وتوفير فرص العمل لابناء المحافظة ./انتهى9

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