وصول حفارتين الى ميناء الفاو الكبير للمباشرة باعمال حفر حوض الميناء والقناة الملاحية

2021/12/14 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ، عن وصول حفارتين بحريتين للبدء بأعمال حفر حوض ميناء الفاو الكبير والقناة الملاحية .وقال مدير عام موانئ العراق المهندس فرحان الفرطوسي في بيان:" اننا عازمون على إكمال المرحلة الأولى من مشاريع ميناء الفاو الكبير قبل الوقت المحدد " .واضاف :" وصلت اليوم الى ميناء الفاو الكبير حفارتين بحريتين كبيرتين ستبدآن عمليات حفر حوض الميناء والقناة الملاحية "، مؤكداً ان جميع مشاريع ميناء الفاو الخمسة تسير بوتيرة متسارعة ، مثنياً على تعاون الشركة الكورية في جلب معدات وآليات حديثة لإنجاز العمل./انتهى9

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