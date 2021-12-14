2021/12/14 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4CZCNn9MKOQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيدر: تطورات كبيرة بقيادة تحالف العزم لخلق التوافق السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البيدر: تطورات كبيرة بقيادة تحالف العزم لخلق التوافق السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).