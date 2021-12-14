2021/12/14 | 22:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ho9wyOZWVJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن : الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية سياسية وليست قانونية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن : الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية سياسية وليست قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).