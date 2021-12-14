2021/12/14 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eEOtSx23Afs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | جبل سنجار .. يطل على وادي الازمة من جديد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | جبل سنجار .. يطل على وادي الازمة من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).