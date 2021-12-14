2021/12/14 | 22:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الثلاثاء، عن استعادة 80 مليار دينار من أشخاص متجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية.وقال الركابي، إن “الوزارة استعادت خلال العام 2021 قرابة 80 مليار دينار من أشخاص متجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية”.وأضاف، أن “المتجاوزين كانوا موظفين وعناصر أمن وكذلك متقاعدين حيث يبلغ عددهم نحو 12 ألف متقاعد”.[…]

ظهرت المقالة وزير العمل: استعدنا 80 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الرعاية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: استعدنا 80 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الرعاية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: استعدنا 80 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الرعاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).