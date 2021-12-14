المرور تكشف عن أوامر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية

2021/12/14 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن توجه لإنشاء 6 مجسرات في بغداد، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.وقال العميد محمد الزيدي مدير إعلام المرور العامة للوكالة الرسمية، إن “المديرية اتخذت خطوات جادة لإنهاء الزحامات المرورية، منها توزيع الدوريات على التقاطعات والساحات لفك الاختناقات …

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