2021/12/14 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة تريد أن يكون لديها علاقات طيبة مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على تعاون طهران.وأضاف بن فرحان في مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية: نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها المركز الخبري الوطني.

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