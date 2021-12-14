2021/12/14 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، عن وصول حفارتين بحريتين للبدء بأعمال حفر حوض الميناء والقناة الملاحية. وقال مدير عام موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن وصول حفارتين الى ميناء الفاو المركز الخبري الوطني.

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