توريس وكافاني يهددان مستقبل الزلزولي في برشلونة

2021/12/14 | 22:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيسعى برشلونة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للمنافسة بقوة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.وانتقل برشلونة للعب في اليوروبا ليج، بعد توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، بعدما حل ثالثًا خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المادة 46.01 من لوائح الدوري الأوروبي، تسمح فقط بتسجيل ثلاثة لاعبين لم يشاركوا مع فرقهم السابقة في دور المجموعات بالبطولة ذاتها.وأشارت الصحيفة، إلى أن أول اللاعبين الثلاثة الذين ضمنوا التواجد هو البرازيلي داني ألفيس، الذي سيتم قيده في قائمة الفريق مع بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.وأضافت الصحيفة، أن المغربي عبد الصمد الزلزولي (غير مقيد في القائمة الأوروبية) من ضمن الأسماء المرشحة بقوة للتواجد بين الأسماء الثلاثة التي ستدعم الفريق في اليوروبا ليج، خصوصًا بعدما بدأ في تثبيت أقدامه مع الفريق، وسجل أول أهدافه في شباك أوساسونا بالمباراة الأخيرة للبارسا.ومع ذلك، فإن موقف الزلزولي سيكون في خطر، حال تعاقد برشلونة مع الثنائي فيران توريس وإدينسون كافاني نجمي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على الترتيب في يناير/كانون الثاني المقبل.ويستهدف برشلونة ضم الثنائي بقوة، خلال الميركاتو الشتوي، بناءً على طلب تشافي الذي طالب بتعزيز هجوم الفريق الكتالوني.

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