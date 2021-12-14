أبرز ما جاء في كلمة محمد بن سلمان والبيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض

2021/12/14 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختُتمت أعمال القمة الخليجية الـ42 في العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، وشهدت تأكيدا على ضرورة خلق تكتل اقتصادي ودفاع مشترك عن أي دولة خليجية تتعرض لاعتداء، نستعرض فيما يلي أبرز النقاط من البيان الختامي وكلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد

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