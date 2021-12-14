في ظل التحديات الإقليمية.. دول الخليج تؤكد على

2021/12/14 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد قادة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء على ضرورة "الوحدة" في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي، بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر، في قمة استضافتها الرياض وغاب عنها العاهل السعودي الملك سلمان.

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