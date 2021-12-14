وفاة عبد الباقي السعدون أحد رموز نظام صدام حسين في سجن الحوت

2021/12/14 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب “البعث العربي الاشتراكي”

المحظور في العراق، الثلاثاء، وفاة عبد

الباقي عبد الكريم السعدون، القيادي

بالحزب في نظام الرئيس المخلوع صدام

حسين، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال الحزب عبر حسابه على فيسبوك

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