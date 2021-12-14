تعرف على نص قرارات مجلس الوزراء اليوم

2021/12/14 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية نص قرارت مجلس

الوزراء اليوم الثلاثاء 14/12/2021 ومنها

أولاً/

- تغيير جهة تنفيذ مشروعات المنافذ

الحدودية المتعاقد عليها مع وزارة

الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية

والمشروعات ا

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