2021/12/14 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قفزت العملة المشفرة “دوجكوين” 23 ٪ اليوم ، بعد أن قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن تسلا، ستقبل الدفع بها مقابل بعض البضائع.وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيلون ماسك يشعل سعر “دوجكوين” بهذا القرار المركز الخبري الوطني.

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